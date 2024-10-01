Характеристики товара
Описание
Бокал для вина «Саваж» оригинальный фужер, который по форме имеет что-то среднее между классическим бокалом и шампанским-блюдцем. Его чаша немного округлая, имеет невысокие стенки. Ножка тонкая и высокая, что подчеркивает изящность этого изделия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота165 мм
- Диаметр74 мм
- Вес0.120 кг
- Объем0.135 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт