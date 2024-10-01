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Бокал для вина «Саваж», 0.135л - фото 1Бокал для вина «Саваж», 0.135л - фото 2

Бокал для вина «Саваж», 0.135л

Артикул: CH-064-020
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для вина «Саваж» оригинальный фужер, который по форме имеет что-то среднее между классическим бокалом и шампанским-блюдцем. Его чаша немного округлая, имеет невысокие стенки. Ножка тонкая и высокая, что подчеркивает изящность этого изделия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота165 мм
  • Диаметр74 мм
  • Вес0.120 кг
  • Объем0.135 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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