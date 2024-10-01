Товар в корзине. Перейти
Бокал для вина «Каберне», 0,35л - фото 1

Бокал для вина «Каберне», 0,35л

Артикул: CH-064-199
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для вина «Макарон», 0,3л
Фотография товара Бокал для вина «Макарон», 0,3л от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для вина «Леди Даймонд», 0,19л
Фотография товара Бокал для вина «Леди Даймонд», 0,19л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бокал для вина «Таймлесс» в очаровательном ретро стиле. Посуда выполнена из стекла. Материал прозрачный, качественный, поэтому превосходно блестит на солнце. На стенках добавлен геометрический стильный узор, который подчеркивает уникальность этого товара.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Диаметр67 мм
  • Вес0.165 кг
  • Объем0.35 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0,55л

12
В наличии 5275 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0.263л, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0.263л

13
В наличии 3871 шт.
Распродажа
Фотография товара Шампанское-блюдце «Хэпберн» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Хэпберн», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Хэпберн»

9
В наличии 622 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Энотека», 0.75л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.75л, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.75л

5
В наличии 2160 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Касабланка», 0.34л, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Касабланка», 0.34л

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Тулип», произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Тулип»

11
В наличии 1388 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Таймлесс», 0,5л , произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Таймлесс», 0,5л

8
В наличии 470 шт.

Другие товары из раздела бокалы для вина

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Ник&Нора» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Ник&Нора», произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ник&Нора»

6
В наличии 2000 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Сублим», 0,55л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Сублим», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Сублим», 0,55л

13
В наличии 1800 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Амбер», 0.365л

12
В наличии 3024 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Ультим», 0.38л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Ультим», 0.38л, произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ультим», 0.38л

8
В наличии 1624 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,4л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0306
1 090 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Макарон Фасинейшн», 0,4л

15
В наличии 240 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Новеченто Арт деко» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Новеченто Арт деко», произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Новеченто Арт деко»

14
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Фолкнер», 0,29л, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Фолкнер», 0,29л

13
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,35л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,35л, произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,35л

8
В наличии 1716 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л

9
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Роман», 0,240л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Роман», 0,240л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Роман», 0,240л

9
В наличии 492 шт.

Товар в корзине

Бокал для вина «Каберне», 0,35л
Бокал для вина «Каберне», 0,35л
от 660
710 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0,55л

12
В наличии 5275 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0.263л, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0.263л

13
В наличии 3871 шт.
Распродажа
Фотография товара Шампанское-блюдце «Хэпберн» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Хэпберн», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Хэпберн»

9
В наличии 622 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Энотека», 0.75л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.75л, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.75л

5
В наличии 2160 шт.