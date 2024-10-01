Характеристики товара
Описание
Бокал для вина «Мод» сразу привлечет внимание оригинальной формой. Это высокий фужер, его высота равна 22 см. Диаметр 80 мм. Вмещает чаша по объему 360 мл максимум. Бокал хрустальный, что придает посуде тонкий изысканный блеск. Его тончайшие стенки всегда прозрачные, благодаря чему можно рассмотреть красивый цвет неповторимых напитков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Диаметр80 мм
- Вес0.150 кг
- Объем0.36 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт