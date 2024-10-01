Характеристики товара
Описание
Бокал для вина «Мод» впечатляет нестандартной формой. Этот изысканный бокал предназначен для тех, кто ценит истинное качество, элегантность и утонченность. Фужер изготовлен из качественного прозрачного хрустального стекла, которое отличается кристальной чистотой. На стенках отсутствуют узоры, что подчеркивает лаконичность посуды. Форма чаши квадратная с закругленными линиями, что выгодно выделяет эту серии среди многих других предложений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота230 мм
- Диаметр94 мм
- Вес0.55 кг
- Объем0.18 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт