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Бокал для вина «Мод», 0,55л - фото 1

Бокал для вина «Мод», 0,55л

Артикул: CH-064-017
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для вина «Мод» впечатляет нестандартной формой. Этот изысканный бокал предназначен для тех, кто ценит истинное качество, элегантность и утонченность. Фужер изготовлен из качественного прозрачного хрустального стекла, которое отличается кристальной чистотой. На стенках отсутствуют узоры, что подчеркивает лаконичность посуды. Форма чаши квадратная с закругленными линиями, что выгодно выделяет эту серии среди многих других предложений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота230 мм
  • Диаметр94 мм
  • Вес0.55 кг
  • Объем0.18 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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