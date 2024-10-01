Характеристики товара
Описание
Бокал для вина «Энотека» выполнен в классической лаконичной форме. Тонкая ножка и широкий фужер – это стандарт винных бокалов. У него умеренная высота, но внушительный диаметр чаши. Форма бутона позволяет напиткам в фужере идеально раскрываться всеми оттенками вкуса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота231 мм
- Диаметр72 мм
- Вес0.275 кг
- Объем0.54 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт