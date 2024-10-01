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Бокал для вина «Энотека», 0.54л - фото 1

Бокал для вина «Энотека», 0.54л

Артикул: CH-064-035
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для вина «Энотека» выполнен в классической лаконичной форме. Тонкая ножка и широкий фужер – это стандарт винных бокалов. У него умеренная высота, но внушительный диаметр чаши. Форма бутона позволяет напиткам в фужере идеально раскрываться всеми оттенками вкуса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота231 мм
  • Диаметр72 мм
  • Вес0.275 кг
  • Объем0.54 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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