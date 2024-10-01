Характеристики товара
Описание
Бокал для вина «Изабелла» выглядит очаровательно за счет оригинальной формы. Его чаша диаметром 64 мм отличается немного угловатой формой, что добавляет товару шарм. Высота бокала 211 мм, объем равен 385 мл. Такой вместительный фужер сам по себе смотрится стильно на столе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота211 мм
- Диаметр64 мм
- Вес0.316 кг
- Объем0.385 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт