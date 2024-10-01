Товар в корзине. Перейти
Бокал для вина «Изабелла», 0.385л - фото 1Бокал для вина «Изабелла», 0.385л - фото 2

Бокал для вина «Изабелла», 0.385л

Артикул: CH-064-021
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для вина «Саваж», 0.135л
Фотография товара Бокал для вина «Саваж», 0.135л от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для вина «Мод», 0.36л
Фотография товара Бокал для вина «Мод», 0.36л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бокал для вина «Изабелла» выглядит очаровательно за счет оригинальной формы. Его чаша диаметром 64 мм отличается немного угловатой формой, что добавляет товару шарм. Высота бокала 211 мм, объем равен 385 мл. Такой вместительный фужер сам по себе смотрится стильно на столе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота211 мм
  • Диаметр64 мм
  • Вес0.316 кг
  • Объем0.385 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Бремен», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Бремен», 0,5л

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.42л

11
В наличии 7998 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0,55л

12
В наличии 5275 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Селест», 0.35л, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Селест», 0.35л

12
В наличии 33707 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», 0,55л

13
В наличии 6090 шт.

Другие товары из раздела бокалы для вина

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Сублим», 0,55л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Сублим», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Сублим», 0,55л

13
В наличии 1800 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Амбер», 0.365л

12
В наличии 3024 шт.
Настоящее фото товара Бокал для вина «Ревил ап», 0.45л, произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Бокал для вина «Ревил ап», 0.45л

14
В наличии 720 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Изабелла», 0.325л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Изабелла», 0.325л

11
В наличии 6816 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Ультим», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ультим», 0.42л

13
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Сиквенс», 0,53л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Сиквенс», 0,53л , произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Сиквенс», 0,53л

10
В наличии 1020 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Бистро», 0,22л, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Бистро», 0,22л

13
В наличии 3000 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Каберне», 0,47л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Каберне», 0,47л, произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Каберне», 0,47л

8
В наличии 2400 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Брио» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Брио», произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Брио»

9
В наличии 362 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина, стекло, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽

Бокал для вина, стекло, зеленый

12
В наличии 297 шт.

Товар в корзине

Бокал для вина «Изабелла», 0.385л
Бокал для вина «Изабелла», 0.385л
от 120
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Бремен», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Бремен», 0,5л

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.42л

11
В наличии 7998 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0,55л

12
В наличии 5275 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Селест», 0.35л, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Селест», 0.35л

12
В наличии 33707 шт.