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Фужер, 250 мл, синий - фото 1

Фужер, 250 мл, синий

Артикул: CH-071-711
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота154 мм
  • Объем0.25 л
  • Материалстекло
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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