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Чашка 150 мл, термостойкое стекло - фото 1

Чашка 150 мл, термостойкое стекло

Артикул: CH-071-729
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.15 л
  • Материалтермостойкое стекло

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Товар в корзине

Чашка 150 мл, термостойкое стекло
Чашка 150 мл, термостойкое стекло
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В корзине

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