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Чашка бульонная «Браун дэппл» фарфор, белая - фото 1

Чашка бульонная «Браун дэппл» фарфор, белая

Артикул: CH-061-747
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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