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Настоящее фото товара Чашка для латте Бариста "мятая", произведённого компанией ChiedoCover
Чашка для латте Бариста "мятая"
11 оценок
490
Товар в корзине. Перейти
Чашка для латте Бариста "мятая" - фото 1

Чашка для латте Бариста "мятая"

Артикул: CH-071-731
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота115 мм
  • Объем0.29 л
  • Материалфарфор
  • Цветбордовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота115 мм
  • Объем0.29 л
  • Материалфарфор
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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