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Чашка бульонная «Оптик» фарфор - фото 1

Чашка бульонная «Оптик» фарфор

Артикул: CH-061-678
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр100 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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