Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр100 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подставка для салфеток и емкостей, для специй, 3 отделения
Тарелка глубокая «Маррон Реативо»
Кружка для пива «Бавьера», 0,5л
Тарелка «Кунстверк», без борта
Молочник без ручки «Опшенс», фарфор 50 мл, белый
Тарелка «Эггшелл», диаметр 230мм
Форма для выпечки «Овал» полистирол
Салатник «Кунстверк» фарфор, белый
Чашка бульонная «Феннель» фарфор
Ящик дерево, бирюзовый
Чашка бульонная 300 мл, с ручками, фарфор
Чашка бульонная, фарфор
Чашка бульонная «Монако Вайт» с ручками, фарфор
Чашка бульонная «Революшн», фарфор, серая
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 475мл, фарфор
Чашка бульонная «Монако Вайт» фарфор
Чашка бульонная «Браун дэппл» фарфор
Чашка бульонная керамика
Чашка бульонная «Чино» фарфор
Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая
Подставка для салфеток и емкостей, для специй, 3 отделения
Тарелка глубокая «Маррон Реативо»
Кружка для пива «Бавьера», 0,5л
Тарелка «Кунстверк», без борта