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Тарелка глубокая «Эволюшнс Солюшн», 1.2л - фото 1

Тарелка глубокая «Эволюшнс Солюшн», 1.2л

Артикул: CH-062-426
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр260 мм
  • Вес0.422 кг
  • Объем1.2 л
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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