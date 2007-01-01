Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр260 мм
- Вес0.422 кг
- Объем1.2 л
- Материалстекло
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо для подачи глубокое с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая, медь, 0,65л
Тарелка глубокая «Кунстверк», диаметр 255мм
Вилка для рыбы «Атлантис», сталь нержавеющая
Олд фэшн стакан, 220мл, стекло, прозрачный
Блюдо для подачи глубокое с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая, медь, 0,65л