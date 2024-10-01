Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,2 л
- Материалкерамика
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке18 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Вешалка напольная Umbrella светлый орех, мрамор
Стол пластиковый обеденный Clip 80
Кресло Банф, сиденья паззл
Кресло пластиковое Elegant Scratchproof Monobloc, тортора
Кресло поворотное Caesar, темно-синий, велюр
Кресло Sky Pro, черный
Кашпо Dekollete Бандас 20, лак
Чашка чайная «Крафт Вайт», фарфор 285 мл
Чашка чайная «Блю Дэппл»
Чашка чайная «Рафинез»
Чашка чайная «Бонд» фарфор
Чашка чайная «Феннель»
Чашка чайная «Афродита»
Чашка чайная «Кантри», фарфор
Чашка чайная «Акапулько», фарфор
Чашка чайная «Виктория», фарфор 200 мл
Чашка чайная «Карат», фарфор