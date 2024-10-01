Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр75 мм
- Объем0,21 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Чашка чайная «Пунто Бьянка»
Чашка чайная «Ресторан» белая, стекло
Чайная пара «Голубка»
Чашка чайная «Плато», керамика
Чашка чайная «Крафт Рэд»
Чашка чайная «Рафинез»
Чашка чайная «Симплисити», фарфор 280 мл
Чашка чайная «Афродита»
Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор
Чашка чайная «Энджой»