Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр100 мм
- Объем0,34 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото
Подвесной светильник V2890-1P Martin 1*E27*60W
Стул Венера велюр шампань
Кресло Фуджи, плетеное
Люстра со светодиодами Элкхарт, Алюминий хром
Светящийся стол Cubo 40 Double 220V White
Чашка чайная «Крафт Блю», фарфор
Чашка чайная «Крафт Терракота»
Чашка чайная «Моцарт», фарфор 180 мл
Чашка чайная «Спайро», белый фарфор
Чашка чайная «Симплисити», фарфор 200 мл
Чашка чайная «Тэрр де Рэ»
Чашка чайная «Белая» Практик
Чашка чайная «Белая» Восточный
Чашка чайная «Акварель»
Чашка чайная «Крим»