Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр76 мм
- Объем0,18 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Диван Дубай, светло-серый
Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый
Кресло College H-935L-2/Beige
Кресло Окотлан, коричневый
Диван Veene mini текстиль, орех grey
Стул пластиковый Евок, белый
Креманка «Бэлл-Призма» стекло
Чашка чайная «Ресторан»
Чайная пара «Тюльпан»
Чашка чайная «Крафт Блю», фарфор
Чашка чайная «Америка»
Чашка чайная «Кантри», фарфор
Чашка чайная «Прага», фарфор
Чашка чайная «Революшн Блюстоун»
Чашка чайная «Виктория», фарфор 200 мл
Чашка чайная «Алина», фарфор
Чашка чайная «Белая» Практик