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Чашка чайная «Моцарт», фарфор - фото 1

Чашка чайная «Моцарт», фарфор

Артикул: CH-064-667
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр76 мм
  • Объем0,18 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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