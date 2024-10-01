Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр80 мм
- Объем0,19 л
- Материалфарфор
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул-кресло Major
Стул Oden красный x2
Зеркало в раме Бертран Silver
кресло Phoenix RS030-1
Стол рабочий, 900*700, шамони темный
Вилка столовая «Эко Багет»
Чашка чайная «Пинки» керамика
Чашка чайная «Скандинавия»
Чайная пара «Ташкент»
Чашка чайная «Трианон», стекло
Чашка чайная «Крафт Распберри»
Чашка чайная «Крафт Блю», фарфор 455 мл
Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор
Чашка чайная «Революшн Сэндстоун», фарфор
Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор белый 228 мл
Чашка чайная «В.Виена Шарм»