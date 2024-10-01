Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр95 мм
- Объем0,22 л
- Материалфарфор
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг
Кресло College H-8766L-1/Beige
Подстолье Будапешт
Стол деревянный Мингли кантри 2047, черный
Стул Уилл обеденный, серый
Ложка для комплимента «Фобос» керамика, черный, синий
Чашка чайная «Кунстверк», 195 мл
Чайная пара «Млечный путь красный»
Чашка чайная «Эмпайлэбл»
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 195мл
Чашка чайная «Крафт Блю» фарфор
Чашка чайная «Браун Дэппл»
Чашка чайная «Нанокрем Бейж»
Чашка чайная «Аида», фарфор белый, синий
Чашка чайная «Это»
Чашка чайная «Террамеса Олива»