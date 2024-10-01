Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Оптик» - фото 1

Чашка чайная «Оптик»

Артикул: CH-064-724
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Оптик», фарфор 213 мл
Фотография товара Чашка чайная «Оптик», фарфор 213 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Атлантис»
Фотография товара Чашка чайная «Атлантис» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр70 мм
  • Объем0,17 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол складной Тейкли 180 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
7 09012
7 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180

197
Фотография товара Стул складной Джеки черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джеки черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул складной Джеки черный

38
Фотография товара Диван-кровать Надежда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Надежда, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена

Диван-кровать Надежда

9
Настоящее фото товара Наволочка, 700 х 700, бязь, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Наволочка, 700 х 700, бязь

7

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Млечный путь» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от270
Оптовая цена

Чашка чайная «Млечный путь» фарфор

5
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Пингвин», произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка чайная «Пингвин»

13
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 228 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 228 мл

7
В наличии 73 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор

8
В наличии 170 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Спайро», белый фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Чашка чайная «Спайро», белый фарфор

12
В наличии 115 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050
Оптовая цена

Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аврора Везувиус Ляпис» , произведённого компанией ChiedoCover
от1 240
Оптовая цена

Чашка чайная «Аврора Везувиус Ляпис»

11
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор 170 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор 170 мл

5
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Мезень», произведённого компанией ChiedoCover
от570
Оптовая цена

Чашка чайная «Мезень»

5
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Акварель» Браво, произведённого компанией ChiedoCover
от380
Оптовая цена

Чашка чайная «Акварель» Браво

15
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Оптик»
Чашка чайная «Оптик»
от 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол складной Тейкли 180 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180, произведённого компанией ChiedoCover
7 09012
7 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180

197
Фотография товара Стул складной Джеки черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джеки черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул складной Джеки черный

38
Фотография товара Диван-кровать Надежда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Надежда, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена

Диван-кровать Надежда

9
Настоящее фото товара Наволочка, 700 х 700, бязь, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Наволочка, 700 х 700, бязь

7