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Чашка чайная «Пьюрити» эко-костяной фарфор 260 мл - фото 1

Чашка чайная «Пьюрити» эко-костяной фарфор 260 мл

Артикул: CH-064-852
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр90 мм
  • Объем0,26 л
  • Материалэко-костяной фарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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