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Чашка чайная «Симплисити», фарфор 280 мл - фото 1

Чашка чайная «Симплисити», фарфор 280 мл

Артикул: CH-064-769
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр105 мм
  • Объем0,28 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

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