Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Спайро», белый фарфор - фото 1

Чашка чайная «Спайро», белый фарфор

Артикул: CH-064-706
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Белая» Принц
Фотография товара Чашка чайная «Белая» Принц от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Спайро», фарфор
Фотография товара Чашка чайная «Спайро», фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр100 мм
  • Объем0,34 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, синий, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Стул Signal august velvet, синий

93
Фотография товара Журнальный стол Терраса, 95х65 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 95х65, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена

Журнальный стол Терраса, 95х65

46
Фотография товара Консоль Virtuos D, венге/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Virtuos D, венге/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена

Консоль Virtuos D, венге/ белый

39
Фотография товара Стул Perfecto, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Perfecto, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Perfecto, фиолетовый

49
В наличии 85 шт.
Фотография товара Стол обеденный Cheryn, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Cheryn, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Стол обеденный Cheryn, бежевый

44
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Бесс рогожка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бесс рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99027
25 990 ₽Оптовая цена

Кресло Бесс рогожка бежевый

13
В наличии 150 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Мартель VS - Мартель VSOP», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Мартель VS - Мартель VSOP»

11
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Ресторан», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Чашка чайная «Ресторан», стекло

5
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Джаспер», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Чашка чайная «Джаспер»

5
В наличии
Настоящее фото товара Чайная пара «Оникс», керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от2 220

Чайная пара «Оникс», керамика

12
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 170 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от730
Оптовая цена

Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 170 мл

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Рио Блю» , произведённого компанией ChiedoCover
от1 480
Оптовая цена

Чашка чайная «Рио Блю»

8
В наличии 216 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 220 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 330
Оптовая цена

Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 220 мл

8
В наличии 201 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Лагуна Верде», произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Чашка чайная «Лагуна Верде»

13
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Тэрр де Рэ», керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от1 740
Оптовая цена

Чашка чайная «Тэрр де Рэ», керамика

13
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Инфинити», произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Чашка чайная «Инфинити»

12
В наличии 78 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Норд», произведённого компанией ChiedoCover
от80
Оптовая цена

Чашка чайная «Норд»

11
В наличии 200 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Спайро», белый фарфор
Чашка чайная «Спайро», белый фарфор
от 1 400
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, синий, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Стул Signal august velvet, синий

93
Фотография товара Журнальный стол Терраса, 95х65 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 95х65, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена

Журнальный стол Терраса, 95х65

46
Фотография товара Консоль Virtuos D, венге/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Virtuos D, венге/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена

Консоль Virtuos D, венге/ белый

39
Фотография товара Стул Perfecto, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Perfecto, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Perfecto, фиолетовый

49
В наличии 85 шт.