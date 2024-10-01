Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр85 мм
- Объем0,23 л
- Материалкерамика
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750
Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками
Кашпо Самшит Варти
Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас
Компьютерное кресло Racer черное / оранжевое
Нож роликовый для теста, 7 лезвий, сталь нержавеющая
Чашка чайная «Кунстверк», 195 мл
Чашка чайная «Маррон Реативо»
Чашка чайная «Виллоу», фарфор
Чашка чайная «Моцарт»
Чашка чайная «Дорота»
Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор белый 340 мл
Чашка чайная «Оптик»
Чашка чайная «Лив», фарфор 350 мл
Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 350 мл
Чашка чайная «Мезень» Практик Кони