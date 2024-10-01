Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Лагуна Верде» - фото 1

Чашка чайная «Лагуна Верде»

Артикул: CH-064-891
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Нанокрем Блэк»
Фотография товара Чашка чайная «Нанокрем Блэк» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Карбон»
Фотография товара Чашка чайная «Карбон» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр85 мм
  • Объем0,23 л
  • Материалкерамика
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750, произведённого компанией ChiedoCover
32 690
Оптовая цена

Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750

156
Фотография товара Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками

84
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кашпо Самшит Варти, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Кашпо Самшит Варти

45
Распродажа
Фотография товара Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 64020
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас

94
Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Racer черное / оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Racer черное / оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 09015
25 860 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Racer черное / оранжевое

42
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Нож роликовый для теста, 7 лезвий, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190

Нож роликовый для теста, 7 лезвий, сталь нержавеющая

7
В наличии

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», 195 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», 195 мл

6
В наличии 1002 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Маррон Реативо» , произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чашка чайная «Маррон Реативо»

5
В наличии 122 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Виллоу», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050
Оптовая цена

Чашка чайная «Виллоу», фарфор

7
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Моцарт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Чашка чайная «Моцарт»

9
В наличии 133 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Дорота» , произведённого компанией ChiedoCover
от560
Оптовая цена

Чашка чайная «Дорота»

12
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор белый 340 мл , произведённого компанией ChiedoCover
от1 320
Оптовая цена

Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор белый 340 мл

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Оптик», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Чашка чайная «Оптик»

9
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Лив», фарфор 350 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от820
Оптовая цена

Чашка чайная «Лив», фарфор 350 мл

6
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 350 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена

Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 350 мл

14
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Мезень» Практик Кони, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Чашка чайная «Мезень» Практик Кони

10
В наличии 60 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Лагуна Верде»
Чашка чайная «Лагуна Верде»
от 880
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750, произведённого компанией ChiedoCover
32 690
Оптовая цена

Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750

156
Фотография товара Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул Gabi, серый/ черный с серебристыми наконечниками

84
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кашпо Самшит Варти, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Кашпо Самшит Варти

45
Распродажа
Фотография товара Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 64020
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас

94