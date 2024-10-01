Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина105 мм
- Диаметр80 мм
- Объем0,19 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Лидер 5
Кресло TopChairs City черный
Стальное Подстолье 1030EM барное
Стол Океаник, 120х80
Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х32л)
Стул ELVIS светло-бежевый фактурный велюр, черный каркас
Чашка чайная «Крафт грин», фарфор
Чашка чайная «Оптик», фарфор 213 мл
Чашка чайная «Нанокрем Блэк»
Чашка чайная «Эг»
Чашка чайная «Аида», фарфор
Чашка чайная «Увертюра»
Чашка чайная «Опшенс»
Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 170 мл
Чашка чайная «Акварель»
Чашка чайная «Белая» Принц