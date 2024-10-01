Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Акапулько», фарфор - фото 1

Чашка кофейная «Акапулько», фарфор

Артикул: CH-065-496
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Олеа»
Фотография товара Чашка кофейная «Олеа» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Моцарт»
Фотография товара Чашка кофейная «Моцарт» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр62 мм
  • Объем0,08 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от27 59059
65 990 ₽Оптовая цена

Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke

35
В наличии 4 шт.В пути 25 шт.
Фотография товара Подвесное кресло-кокон Fisht черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесное кресло-кокон Fisht черное, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Подвесное кресло-кокон Fisht черное

30
Фотография товара Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO рич, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO рич, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
73 890
Оптовая цена

Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO рич, белая кожа

86
Фотография товара Банкетка Каналес, кедр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Каналес, кедр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Банкетка Каналес, кедр

74
Фотография товара Стул Мехико, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мехико, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул Мехико, черный велюр

42
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 2.85л, произведённого компанией ChiedoCover
от510

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 2.85л

15
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов пластик 1000мл, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2308
4 590 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов пластик 1000мл, пластик, белый

14
В наличии

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Везувиус Амбер», произведённого компанией ChiedoCover
от700
Оптовая цена

Чашка кофейная «Везувиус Амбер»

8
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Монако Вайт», фарфор 85 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от430
Оптовая цена

Чашка кофейная «Монако Вайт», фарфор 85 мл

11
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аида» для эспрессо, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от560
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аида» для эспрессо, фарфор

5
В наличии 54 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Террамеса Вит», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чашка кофейная «Террамеса Вит»

6
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Классик», произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Чашка кофейная «Классик»

5
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Монако Вайт», белый фарфор, 85 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Чашка кофейная «Монако Вайт», белый фарфор, 85 мл

12
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Торино», произведённого компанией ChiedoCover
от540

Чашка кофейная «Торино»

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Белая», Мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена

Чашка кофейная «Белая», Мокко

15
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пур-Амор», белый, 80 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от440
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пур-Амор», белый, 80 мл

8
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Олеа», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от500

Чашка кофейная «Олеа», фарфор

7
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Акапулько», фарфор
Чашка кофейная «Акапулько», фарфор
от 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от27 59059
65 990 ₽Оптовая цена

Консоль Инсингния 120*40 золото стекло smoke

35
В наличии 4 шт.В пути 25 шт.
Фотография товара Подвесное кресло-кокон Fisht черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесное кресло-кокон Fisht черное, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Подвесное кресло-кокон Fisht черное

30
Фотография товара Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO рич, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO рич, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
73 890
Оптовая цена

Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO рич, белая кожа

86
Фотография товара Банкетка Каналес, кедр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Каналес, кедр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Банкетка Каналес, кедр

74