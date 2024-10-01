Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр87 мм
- Объем0,09 л
- Материалстекло
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Бринтелликс, серебро-шоколад
Кресло игровое TopChairs Diablo красное
Стул полубарный Джанго велюр зелёный высота сиденья 60 см
Ящик для хранения 48 ключей
Шторка, Wasser kraft, 1800 х 2000, бежевый
Чашка кофейная «Галлоуэй»
Чашка кофейная «Крафт Грэй»
Чашка кофейная «Аида»
Чашка кофейная «Симплисити»
Чашка кофейная «Айвори»
Чашка кофейная «Аида», фарфор
Чашка кофейная «Чакоул Дэппл»
Чашка кофейная «Моцарт», фарфор
Чашка кофейная «Симплисити», фарфор
Чашка кофейная «Бид»
Чашка кофейная «Спайро», фарфор