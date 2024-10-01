Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,1 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый
Стул Диана велюр коричневый
Стол обеденный «Арканг»
Стол Barrel 110-145*70 дуб/белый
Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный
Чашка кофейная «Эрбосо Реативо»
Чашка кофейная «Ресторан»
Чашка кофейная «Кейрвейр»
Чашка кофейная «Чино», фарфор
Чашка кофейная «Классик»
Чашка кофейная «Штутгарт», фарфор
Чашка кофейная «Дорота»
Чашка кофейная «Виктория-отель»
Чашка кофейная «Милк»
Кофейная пара «Афрос»