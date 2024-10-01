Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Атлантис» - фото 1

Чашка кофейная «Атлантис»

Артикул: CH-065-478
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Ресторан»
Фотография товара Чашка кофейная «Ресторан» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Пьюрити»
Фотография товара Чашка кофейная «Пьюрити» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина95 мм
  • Диаметр70 мм
  • Объем0,1 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Подвесной светильник Вегас алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от34 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас алюминий

44
Фотография товара Светильник лофт XXX от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт XXX, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390

Светильник лофт XXX

43
Настоящее фото товара Подвесной светильник Empress №2, произведённого компанией ChiedoCover
43 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Empress №2

33
Фотография товара Кресло плетеное Ченнаи, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло плетеное Ченнаи, белое, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Кресло плетеное Ченнаи, белое

41
Распродажа
Фотография товара Стул Beksa, черный 2шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Beksa, черный 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09013
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Beksa, черный 2шт

14
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Элит», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Элит», длина 210мм

12
В наличии

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Эрбосо Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от270
Оптовая цена

Чашка кофейная «Эрбосо Реативо»

12
В наличии 91 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Bella Italia 1» , произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Чашка кофейная «Bella Italia 1»

14
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Прага» , произведённого компанией ChiedoCover
от280
Оптовая цена

Чашка кофейная «Прага»

10
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Фламенко», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от820
Оптовая цена

Чашка кофейная «Фламенко», фарфор

10
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Террамеса Олива», произведённого компанией ChiedoCover
от450
Оптовая цена

Чашка кофейная «Террамеса Олива»

8
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Нами», произведённого компанией ChiedoCover
от410
Оптовая цена

Чашка кофейная «Нами»

5
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пас-парту», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чашка кофейная «Пас-парту», фарфор

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Монако Вайт», белый фарфор, 85 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Чашка кофейная «Монако Вайт», белый фарфор, 85 мл

12
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Эгг» , произведённого компанией ChiedoCover
от900

Чашка кофейная «Эгг»

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кофейная пара «Эбро», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Кофейная пара «Эбро», стекло

8
В наличии

Товар в корзине

Чашка кофейная «Атлантис»
Чашка кофейная «Атлантис»
от 460
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подвесной светильник Вегас алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от34 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас алюминий

44
Фотография товара Светильник лофт XXX от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт XXX, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390

Светильник лофт XXX

43
Настоящее фото товара Подвесной светильник Empress №2, произведённого компанией ChiedoCover
43 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Empress №2

33
Фотография товара Кресло плетеное Ченнаи, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло плетеное Ченнаи, белое, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Кресло плетеное Ченнаи, белое

41