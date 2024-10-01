Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Крафт Терракота» - фото 1

Чашка кофейная «Крафт Терракота»

Артикул: CH-065-269
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Крафт Эппл»
Фотография товара Чашка кофейная «Крафт Эппл» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Крафт Вайт», фарфор
Фотография товара Чашка кофейная «Крафт Вайт», фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина85 мм
  • Диаметр65 мм
  • Объем0,085 л
  • Материалфарфор
  • Цветтерракот

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Albert, кожа бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Albert, кожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Стул Albert, кожа бежевый

67
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул «Apriori S», бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул «Apriori S», бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена

Стул «Apriori S», бежевый

53
Фотография товара Стул Adriano от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adriano, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Стул Adriano

81
В наличии 5 шт.
Фотография товара Подвесной светильник Стоктон, 3 лампы Алюминий Хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Стоктон, 3 лампы Алюминий Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Стоктон, 3 лампы Алюминий Хром

36
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
14 5903
14 890 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр

92
Настоящее фото товара Стол журнальный Гонконг, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стол журнальный Гонконг

14
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Рифлесси» , 300мл, стекло, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Рифлесси» , 300мл, стекло, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Рифлесси» , 300мл, стекло, синий

7
В наличии 95 шт.

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Кофейная пара «Кунстверк» , произведённого компанией ChiedoCover
от180
Оптовая цена

Кофейная пара «Кунстверк»

12
В наличии 3024 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Чашка кофейная «Маррон Реативо»

5
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Грэй», произведённого компанией ChiedoCover
от430
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Грэй»

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 125 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от120
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 125 мл

13
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Урбан», произведённого компанией ChiedoCover
от760
Оптовая цена

Чашка кофейная «Урбан»

9
В наличии 84 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Фламенко», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от820
Оптовая цена

Чашка кофейная «Фламенко», фарфор

10
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Бистро», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от270
Оптовая цена

Чашка кофейная «Бистро», фарфор

5
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Акапулько», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Чашка кофейная «Акапулько», фарфор

7
В наличии 102 шт.
Настоящее фото товара Кофейная пара «Эбро», произведённого компанией ChiedoCover
от1 570
Оптовая цена

Кофейная пара «Эбро»

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кантри Стайл», произведённого компанией ChiedoCover
от380
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кантри Стайл»

9
В наличии

Товар в корзине

Чашка кофейная «Крафт Терракота»
Чашка кофейная «Крафт Терракота»
от 730
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Albert, кожа бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Albert, кожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Стул Albert, кожа бежевый

67
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул «Apriori S», бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул «Apriori S», бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена

Стул «Apriori S», бежевый

53
Фотография товара Стул Adriano от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adriano, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Стул Adriano

81
В наличии 5 шт.
Фотография товара Подвесной светильник Стоктон, 3 лампы Алюминий Хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Стоктон, 3 лампы Алюминий Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Стоктон, 3 лампы Алюминий Хром

36