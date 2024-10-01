Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Белая» Практик - фото 1

Чашка кофейная «Белая» Практик

Артикул: CH-065-837
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Белая» Практик, фарфор
Фотография товара Чашка кофейная «Белая» Практик, фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Белая», Мокко
Фотография товара Чашка кофейная «Белая», Мокко от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр62 мм
  • Объем0,09 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Drift M, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Кресло Drift M, экокожа серая

43
В наличии 21 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол раздвижной Lite, дуб каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
13 39012
15 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Lite, дуб каньон, лдсп

35
Фотография товара Кресло Barbara, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Barbara, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Кресло Barbara, бордовый

44
Настоящее фото товара Стул Матисс, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Матисс, какао

15
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 60 / 40, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 60 / 40

14
Настоящее фото товара Крючок, двойной, EXTER, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Крючок, двойной, EXTER

15

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Кофейная пара «Кунстверк» , произведённого компанией ChiedoCover
от180
Оптовая цена

Кофейная пара «Кунстверк»

12
В наличии 3024 шт.
Настоящее фото товара Кофейная пара «Кунстверк», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от200
Оптовая цена

Кофейная пара «Кунстверк», фарфор

8
В наличии 1024 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Паула», произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка кофейная «Паула»

9
В наличии 117 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «С-Класс», произведённого компанией ChiedoCover
от210
Оптовая цена

Чашка кофейная «С-Класс»

12
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Монако Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена

Чашка кофейная «Монако Вайт»

7
В наличии 161 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Симплисити», фарфор 100 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Чашка кофейная «Симплисити», фарфор 100 мл

10
В наличии 407 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Торино», произведённого компанией ChiedoCover
от540

Чашка кофейная «Торино»

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крим» , произведённого компанией ChiedoCover
от280
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крим»

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Полар», произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Чашка кофейная «Полар»

7
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Белая» Классик, произведённого компанией ChiedoCover
от240
Оптовая цена

Чашка кофейная «Белая» Классик

8
В наличии 66 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Белая» Практик
Чашка кофейная «Белая» Практик
от 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Drift M, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Кресло Drift M, экокожа серая

43
В наличии 21 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол раздвижной Lite, дуб каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
13 39012
15 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Lite, дуб каньон, лдсп

35
Фотография товара Кресло Barbara, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Barbara, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Кресло Barbara, бордовый

44
Настоящее фото товара Стул Матисс, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Матисс, какао

15