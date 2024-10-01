Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр60 мм
- Объем0,11 л
- Материалфарфор
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Пепельница уличная Шансон
Стул Давид, красный
Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, венге
Пуф с ящиком Холли S
Стул полубарный Karl темно-серый, черный
Стул Circus Compact, черный с росписью
Диван Клеон, велюр желтый
Кофейная пара «Млечный путь бирюза»
Чашка кофейная «Это Рома»
Чашка кофейная «Виллоу»
Чашка кофейная «Аркадия», фарфор
Чашка кофейная «Айвори», фарфор
Чашка кофейная «Блю Дэппл»
Чашка кофейная «Полар»
Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор, желтый
Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый
Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый, 300 мл