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Чашка кофейная «Виктория» - фото 1

Чашка кофейная «Виктория»

Артикул: CH-065-580
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина75 мм
  • Диаметр60 мм
  • Объем0,09 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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