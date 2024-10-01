Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина75 мм
- Диаметр60 мм
- Объем0,09 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кофейная пара «Млечный путь бирюза»
Чашка кофейная «Крафт Блю», фарфор
Чашка кофейная «Прага»
Чашка кофейная «Феннель»
Чашка кофейная «Браун Дэппл»
Чашка кофейная «Аида», фарфор
Чашка кофейная «Аида» для эспрессо с декором
Чашка кофейная «Мелодия»
Чашка кофейная «Перформа», стекло
Чашка кофейная «Милк»