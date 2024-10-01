Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,08 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Столешница Камо 2, HPL, круглая
Подвесной светильник Ligero №1
Кресло Raymond, темно-серый
Светильник настольный Cat с подсветкой
Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань оранжевый
Кресло-качалка Grand, серый, ткань
Кресло качалка Лапас, шпон
Чашка кофейная «Крафт Терракота»
Чашка кофейная «Урбан»
Чашка кофейная «Спайро»
Чашка кофейная «Алберго»
Чашка кофейная «Торино»
Кофейная пара «Эбро», стекло
Чашка кофейная «Алина»
Чашка кофейная «Белая» Мокко
Чашка кофейная «Пур-Амор»
Чашка кофейная «Пур-Амор», белый, 80 мл