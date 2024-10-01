Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Перформа», стекло - фото 1

Чашка кофейная «Перформа», стекло

Артикул: CH-065-654
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Бистро»
Фотография товара Чашка кофейная «Бистро» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Кейрвейр»
Фотография товара Чашка кофейная «Кейрвейр» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина95 мм
  • Диаметр75 мм
  • Объем0,13 л
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван лофт New 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990

Диван лофт New 7

30
Фотография товара Барный стул Paskal, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Paskal, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Барный стул Paskal, черная экокожа

51
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Ажен, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ажен, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул Ажен, черный

31
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Обеденная группа Терраса, на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от178 390
Оптовая цена

Обеденная группа Терраса, на 6 персон

50
Фотография товара Бра Беркли, алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра Беркли, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Бра Беркли, алюминий

37
Фотография товара Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 370

Сковорода «Проотель» алюминий литой, пластик

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Фюз мартеле», произведённого компанией ChiedoCover
от9703
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Фюз мартеле»

12
В наличии 48 шт.

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Кофейная пара «Млечный путь терракот», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Кофейная пара «Млечный путь терракот»

5
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Грин», произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Грин»

15
В наличии 101 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Паула», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Чашка кофейная «Паула», фарфор

12
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Везувиус Ляпис», произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Чашка кофейная «Везувиус Ляпис»

13
В наличии 62 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аврора Революшн Джейд», произведённого компанией ChiedoCover
от770
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аврора Революшн Джейд»

6
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Афродита», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от400
Оптовая цена

Чашка кофейная «Афродита», фарфор

9
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Кофейная пара «Фобос», произведённого компанией ChiedoCover
от1 330
Оптовая цена

Кофейная пара «Фобос»

7
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Белая» Профи, произведённого компанией ChiedoCover
от450
Оптовая цена

Чашка кофейная «Белая» Профи

8
В наличии 153 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Эстиа», произведённого компанией ChiedoCover
от540
Оптовая цена

Чашка кофейная «Эстиа»

5
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Белая» Практик, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Чашка кофейная «Белая» Практик, фарфор

8
В наличии 18 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Перформа», стекло
Чашка кофейная «Перформа», стекло
от 180
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван лофт New 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990

Диван лофт New 7

30
Фотография товара Барный стул Paskal, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Paskal, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Барный стул Paskal, черная экокожа

51
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Ажен, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ажен, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул Ажен, черный

31
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Обеденная группа Терраса, на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от178 390
Оптовая цена

Обеденная группа Терраса, на 6 персон

50