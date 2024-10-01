Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Алина» - фото 1

Чашка кофейная «Алина»

Артикул: CH-065-658
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Кейрвейр»
Фотография товара Чашка кофейная «Кейрвейр» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Алина», фарфор
Фотография товара Чашка кофейная «Алина», фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр66 мм
  • Объем0,085 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 48, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 48, красный

49
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)

49
Фотография товара Стул Verdani от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Verdani, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Стул Verdani

62
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Бриджит 208 бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 бежевый, белый

14
Фотография товара Диван Блюз, экокожа Blue, ножки металл, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Блюз, экокожа Blue, ножки металл, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290

Диван Блюз, экокожа Blue, ножки металл, хром

13
Настоящее фото товара стеклянная полка, Wasser kraft , произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

стеклянная полка, Wasser kraft

8
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь голубой», произведённого компанией ChiedoCover
от1 8806
2 000 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь голубой»

13
В наличии 24 шт.

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Кофейная пара «Млечный путь красный», произведённого компанией ChiedoCover
от520
Оптовая цена

Кофейная пара «Млечный путь красный»

15
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Оптик», произведённого компанией ChiedoCover
от460
Оптовая цена

Чашка кофейная «Оптик»

14
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аврора Везувиус Бернт Эмералд», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аврора Везувиус Бернт Эмералд»

10
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аврора Революшн Гранит», произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аврора Революшн Гранит»

5
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «С-Класс», произведённого компанией ChiedoCover
от210
Оптовая цена

Чашка кофейная «С-Класс»

12
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Террамеса Олива», произведённого компанией ChiedoCover
от450
Оптовая цена

Чашка кофейная «Террамеса Олива»

8
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аида» для эспрессо с декором, произведённого компанией ChiedoCover
от640
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аида» для эспрессо с декором

8
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Классик», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от360
Оптовая цена

Чашка кофейная «Классик», фарфор

11
В наличии 73 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Белая», Мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена

Чашка кофейная «Белая», Мокко

15
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор, желтый

5
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Алина»
Чашка кофейная «Алина»
от 920
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 48, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 48, красный

49
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)

49
Фотография товара Стул Verdani от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Verdani, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Стул Verdani

62
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Бриджит 208 бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 бежевый, белый

14