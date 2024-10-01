Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр70 мм
- Объем0,15 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол складной Виктория 150
Стол обеденный Киллен
Стул барный Кристалл WX бордо
Кресло Сэдрик, голубое
Сковорода-гриль квадратная чугун, тефлон, черный
Кофейная пара «Кунстверк»
Кофейная пара «Млечный путь оранжевый»
Чашка кофейная «Крафт Грин»
Чашка кофейная «Крафт Вайт», фарфор
Чашка кофейная «С-Класс»
Чашка кофейная «Штутгарт»
Чашка кофейная «Штутгарт», фарфор
Чашка кофейная «Лайфстиль», фарфор
Чашка кофейная «Бид»
Чашка кофейная «Милк»