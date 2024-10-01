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Чашка кофейная «Спайро», фарфор - фото 1

Чашка кофейная «Спайро», фарфор

Артикул: CH-065-791
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина85 мм
  • Диаметр60 мм
  • Объем0,085 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

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