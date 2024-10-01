Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Крим» - фото 1

Чашка кофейная «Крим»

Артикул: CH-065-798
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Айвори»
Фотография товара Чашка кофейная «Айвори» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Кларет»
Фотография товара Чашка кофейная «Кларет» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина87 мм
  • Диаметр65 мм
  • Объем0,09 л
  • Материалфарфор
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор

43
Фотография товара Диван Belgian от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Belgian, произведённого компанией ChiedoCover
от196 790
Оптовая цена

Диван Belgian

97
Распродажа
Фотография товара Стул Бон экокожа серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бон экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Бон экокожа серый

64
В наличии 158 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол обеденный Айаз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Айаз, произведённого компанией ChiedoCover
от169 190
Оптовая цена

Стол обеденный Айаз

113
Настоящее фото товара Люстра Миранда подвесная с пультом, произведённого компанией ChiedoCover
102 590
Оптовая цена

Люстра Миранда подвесная с пультом

40
Фотография товара Стул ELVIS светло-бежевый фактурный велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ELVIS светло-бежевый фактурный велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул ELVIS светло-бежевый фактурный велюр, черный каркас

66
Фотография товара Стол лофт Одри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Одри, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090

Стол лофт Одри

48

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Млечный путь», произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Чашка кофейная «Млечный путь»

14
В наличии 204 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Везувиус Амбер», произведённого компанией ChiedoCover
от700
Оптовая цена

Чашка кофейная «Везувиус Амбер»

8
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Лайфстиль», произведённого компанией ChiedoCover
от660
Оптовая цена

Чашка кофейная «Лайфстиль»

7
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Монако Вайт», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от850
Оптовая цена

Чашка кофейная «Монако Вайт», фарфор

8
В наличии 102 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл

8
В наличии 583 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Нами», произведённого компанией ChiedoCover
от410
Оптовая цена

Чашка кофейная «Нами»

5
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Торино», произведённого компанией ChiedoCover
от540

Чашка кофейная «Торино»

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Виктория-отель», произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Чашка кофейная «Виктория-отель»

7
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Эстиа», произведённого компанией ChiedoCover
от540
Оптовая цена

Чашка кофейная «Эстиа»

5
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Белая» Практик, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка кофейная «Белая» Практик

8
В наличии 120 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Крим»
Чашка кофейная «Крим»
от 280
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор

43
Фотография товара Диван Belgian от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Belgian, произведённого компанией ChiedoCover
от196 790
Оптовая цена

Диван Belgian

97
Распродажа
Фотография товара Стул Бон экокожа серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бон экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Бон экокожа серый

64
В наличии 158 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол обеденный Айаз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Айаз, произведённого компанией ChiedoCover
от169 190
Оптовая цена

Стол обеденный Айаз

113