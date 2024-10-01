Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина371 мм
- Объем0,1 л
- Материалстекло
- Цветкрасный, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Чашка кофейная «Крафт Вайт»
Чашка кофейная «Bella Italia 1»
Чашка кофейная «Перформа»
Чашка кофейная «Монако Вайт», фарфор
Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 150 мл
Чашка кофейная «Аврора Революшн Гранит»
Чашка кофейная «Бистро»
Чашка кофейная «Алберго»
Чашка кофейная «Аркадия», фарфор
Чашка кофейная «Белая» Профи