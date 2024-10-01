Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр65 мм
- Объем0,1 л
- Материалфарфор
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Чашка кофейная «Виллоу»
Чашка кофейная «Везувиус Ляпис»
Чашка кофейная «Урбан»
Чашка кофейная «Террамеса Вит»
Чашка кофейная «В.Виена»
Чашка кофейная «Кантри Стайл»
Кофейная пара «Эбро», стекло
Чашка кофейная «Перформа», стекло
Чашка кофейная «Бид»
Чашка кофейная «Проотель»