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Кофейная пара «Мокко» - фото 1

Кофейная пара «Мокко»

Артикул: CH-065-242
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина78 мм
  • Диаметр60 мм
  • Объем0,1 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

Отзывы

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