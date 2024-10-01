Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр65 мм
- Объем0,085 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кофейная пара «Пунто Бьянка»
Кофейная пара «Млечный путь терракот»
Кофейная пара «Млечный путь красный»
Чашка кофейная «Крафт Распберри»
Чашка кофейная «Революшн Сэндстоун»
Чашка кофейная «Атлантис»
Чашка кофейная «Аркадия», фарфор
Чашка кофейная «Портофино»
Чашка кофейная «Революшн Гранит»
Чашка кофейная «Пур-Амор», желтый, 80 мл