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Чашка кофейная «Лайфстиль», фарфор - фото 1

Чашка кофейная «Лайфстиль», фарфор

Артикул: CH-065-612
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр72 мм
  • Объем0,09 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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