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Чайная пара "Elegance", 220 мл - фото 1

Чайная пара "Elegance", 220 мл

Артикул: CH-071-718
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота65 мм
  • Диаметр90 мм
  • Объем0.22 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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