Характеристики товара
Описание
В упаковке 96 штук.
Соусник «Кунстверк» — элегантная небольшая чаша из белого фарфора. Ее стиль простой, но производитель добавил легкие грани на стенках, чтобы придать изделию привлекательность. Качество и стиль подчеркивает отличный материал и привлекательный нейтральный цвет.
Объем соусника 85 мл. Стенки имеют высоту 4 см, диаметр чаши равен 60 мм. Форма простая, стенки ровные. Товар отлично смотрится с различными фарфоровыми сервизами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Диаметр60 мм
- Вес0,092 кг
- Объем0,085 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке96 шт