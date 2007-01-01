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Соусник «Кунстверк» фарфор 85 мл, белый - фото 1

Соусник «Кунстверк» фарфор 85 мл, белый

Артикул: CH-062-781
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 96 штук.

Соусник «Кунстверк» — элегантная небольшая чаша из белого фарфора. Ее стиль простой, но производитель добавил легкие грани на стенках, чтобы придать изделию привлекательность. Качество и стиль подчеркивает отличный материал и привлекательный нейтральный цвет.


Объем соусника 85 мл. Стенки имеют высоту 4 см, диаметр чаши равен 60 мм. Форма простая, стенки ровные. Товар отлично смотрится с различными фарфоровыми сервизами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,092 кг
  • Объем0,085 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке96 шт

Отзывы

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В корзине

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