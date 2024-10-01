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Молочник, сталь нержавеющая 50 мл, металлический - фото 1Молочник, сталь нержавеющая 50 мл, металлический - фото 2

Молочник, сталь нержавеющая 50 мл, металлический

Артикул: CH-063-339
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина65 мм
  • Ширина40 мм
  • Высота50 мм
  • Вес0,048 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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