Товар в корзине. Перейти
Чайная пара «Тюльпан» - фото 1

Чайная пара «Тюльпан»

Артикул: CH-064-336
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чайная пара «Экспресс»
Фотография товара Чайная пара «Экспресс» от компании ChiedoCover.
Следующий Чайная пара «Млечный путь красный»
Фотография товара Чайная пара «Млечный путь красный» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр87 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара СТУЛ EAMES HR СИРЕНЕВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR СИРЕНЕВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR СИРЕНЕВЫЙ

70
Распродажа
Фотография товара Стул Прайм экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 9908
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Прайм экокожа коричневый

95
В наличии 128 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Юта Диван тканевый прямой серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой серый, произведённого компанией ChiedoCover
от36 490
Оптовая цена

Юта Диван тканевый прямой серый

36
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69012
4 190 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр синий

78
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99035
22 990 ₽Оптовая цена

Кресло спортивное TopChairs GMM-080, черный

12
В наличии 280 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Порту, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стол журнальный Порту

12

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Млечный путь» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от270
Оптовая цена

Чашка чайная «Млечный путь» фарфор

5
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 210 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 210 мл

5
В наличии
Настоящее фото товара Чайная пара «Ташкент», произведённого компанией ChiedoCover
от210
Оптовая цена

Чайная пара «Ташкент»

7
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Паула», произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Чашка чайная «Паула»

13
В наличии 1104 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Симплисити», фарфор 340мл, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Чашка чайная «Симплисити», фарфор 340мл

10
В наличии 229 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Проотель», термостойкое стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от710

Чашка чайная «Проотель», термостойкое стекло

6
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Симплисити», фарфор белый 200 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Чашка чайная «Симплисити», фарфор белый 200 мл

14
В наличии 227 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Эвита» , произведённого компанией ChiedoCover
от380
Оптовая цена

Чашка чайная «Эвита»

5
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Революшн Блюстоун» , произведённого компанией ChiedoCover
от780
Оптовая цена

Чашка чайная «Революшн Блюстоун»

9
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Это», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Чашка чайная «Это»

12
В наличии

Товар в корзине

Чайная пара «Тюльпан»
Чайная пара «Тюльпан»
от 320
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара СТУЛ EAMES HR СИРЕНЕВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR СИРЕНЕВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR СИРЕНЕВЫЙ

70
Распродажа
Фотография товара Стул Прайм экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 9908
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Прайм экокожа коричневый

95
В наличии 128 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Юта Диван тканевый прямой серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Юта Диван тканевый прямой серый, произведённого компанией ChiedoCover
от36 490
Оптовая цена

Юта Диван тканевый прямой серый

36
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69012
4 190 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр синий

78