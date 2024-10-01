Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр85 мм
- Объем0,25 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000
Стул Меган, велюр с ромбами черный
Стул Стейси, розовый бархат/ зотолой каркас
Кресло прозрачное Vanity
Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, синий
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 190 мл
Чашка чайная «Пион», фарфор
Чашка чайная «Виллоу»
Чашка чайная «Крафт Браун»
Чашка чайная «Крафт Блю», фарфор 455 мл
Чашка чайная «Монако Вайт», белый фарфор 228 мл
Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 220 мл
Чайная пара «Серфис»
Чашка чайная «Аида», фарфор, белый, синий
Чашка чайная «Белая» Восточный