Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина190 мм
- Высота90 мм
- Диаметр87 мм
- Вес0,605 кг
- Объем0,8 л
- Материалфарфор
- Цветкрасный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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