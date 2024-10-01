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Чайник заварочный «Агат», фарфор 0,8 л

Артикул: CH-065-640
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина190 мм
  • Высота90 мм
  • Диаметр87 мм
  • Вес0,605 кг
  • Объем0,8 л
  • Материалфарфор
  • Цветкрасный

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