Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина215 мм
- Высота93 мм
- Диаметр82 мм
- Вес1,891 кг
- Объем0,72 л
- Материалчугун
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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