Товар в корзине. Перейти
Чайник заварочный, чугун 0,72 л, черный - фото 1

Чайник заварочный, чугун 0,72 л, черный

Артикул: CH-066-030
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чайник заварочный с ситом, чугун 0,65 л
Фотография товара Чайник заварочный с ситом, чугун 0,65 л от компании ChiedoCover.
Следующий Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,6 л
Фотография товара Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,6 л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина215 мм
  • Высота93 мм
  • Диаметр82 мм
  • Вес1,891 кг
  • Объем0,72 л
  • Материалчугун
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Сублим» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Сублим», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Сублим»

11
В наличии 3120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0,59л, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0,59л

6
В наличии 2454 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Ультим», 0.21л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Ультим», 0.21л, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Ультим», 0.21л

13
В наличии 2016 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Каберне», 0,58л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Каберне», 0,58л, произведённого компанией ChiedoCover
от73010
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Каберне», 0,58л

7
В наличии 1837 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для бренди «Дегустэйшн», 0,255л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для бренди «Дегустэйшн», 0,255л, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Дегустэйшн», 0,255л

8
В наличии 168 шт.
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Каберне», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Каберне», 0,3л

6
В наличии 324 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Эссеншл», 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 0807
3 290 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Эссеншл», 0,25л

5
В наличии 24 шт.

Другие товары из раздела заварочные чайники

Фотография товара Чайник заварочный «Пинки», керамика 0,7 л, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Пинки», керамика 0,7 л, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от710
Оптовая цена

Чайник заварочный «Пинки», керамика 0,7 л, серый

10
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 1 л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 680

Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 1 л

5
В наличии 240 шт.
Фотография товара Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,5 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,5 л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 850

Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,5 л

5
В наличии 72 шт.
Фотография товара Чайник заварочный «Крафт Блю», фарфор 0,425 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Крафт Блю», фарфор 0,425 л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 770
Оптовая цена

Чайник заварочный «Крафт Блю», фарфор 0,425 л

13
В наличии 50 шт.
Фотография товара Чайник заварочный «День и ночь» конический керамика 0,5 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «День и ночь» конический керамика 0,5 л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 550

Чайник заварочный «День и ночь» конический керамика 0,5 л

14
В наличии 2 шт.
Фотография товара Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,25 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,25 л, произведённого компанией ChiedoCover
от300

Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,25 л

14
В наличии 120 шт.
Фотография товара Чайник заварочный «Монако Вайт», фарфор 0,36 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Монако Вайт», фарфор 0,36 л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 360
Оптовая цена

Чайник заварочный «Монако Вайт», фарфор 0,36 л

10
В наличии
Настоящее фото товара Чайник заварочный «Антуанетт», фарфор 0,425 л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 540
Оптовая цена

Чайник заварочный «Антуанетт», фарфор 0,425 л

6
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Чайник заварочный «Восток», фарфор 0,75 л, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 240

Чайник заварочный «Восток», фарфор 0,75 л, синий

5
В наличии 25 шт.
Фотография товара Чайник заварочный «Хикари» с пружиной, термостойкое стекло 0,5 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайник заварочный «Хикари» с пружиной, термостойкое стекло 0,5 л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200
Оптовая цена

Чайник заварочный «Хикари» с пружиной, термостойкое стекло 0,5 л

14
В наличии

Товар в корзине

Чайник заварочный, чугун 0,72 л, черный
Чайник заварочный, чугун 0,72 л, черный
от 2 850
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Сублим» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Сублим», произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Сублим»

11
В наличии 3120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0,59л, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0,59л

6
В наличии 2454 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Ультим», 0.21л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Ультим», 0.21л, произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Ультим», 0.21л

13
В наличии 2016 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Каберне», 0,58л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Каберне», 0,58л, произведённого компанией ChiedoCover
от73010
810 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Каберне», 0,58л

7
В наличии 1837 шт.